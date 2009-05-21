«Шахтер» - «Вердер» - 2:1. Румынская самба под покровительством Михела (фото)

Лет через десять, не больше, вся подноготная последнего турнира Кубка УЕФА забудется. Останется результат. И сам трофей, который отдан на вечное владение его последнему обладателю. УЕФА, к слову, сама не могла предвидеть, что создав в интересах мировых мультимиллиардеров Лигу чемпионов в ее нынешнем виде, сделает хорошую услугу олигархам восточноевропейским и азиатским. Те, бедолашные, сколько не старались, сколько не выбрасывали миллионов в инфраструктуру клубов и покупку футболистов, но вынуждены были мириться с посредственным статусом их детищ в континентальном табеле о рангах. Ведь будь ты хоть трижды ЦСКА с Вагнером Лавом или «Зенитом» с Диком Адвокатом, а противопоставить «Реалу», «Ювентусу» или «Барселоне» все равно нечего. Но тут, будто на блюдечке, возник Кубок УЕФА в его новом виде. Турнир без представителей ведущих квартетов из топ-чемпионатов, турнир, где остальные представители Италии, Англии или Испании привыкли играть в полноги. В таких условиях восточноевропейские гранды с мешками денег чувствовали себя, словно рыба в воде. Благо, народ на просторах постсовка не сильно переборчив. Недовольных ворчунов, которые знали вкус футбола Лобановского, как правило, никто не слушал. Да и тех постепенно убедили в величии современных грандов плебейские, карманные СМИ заинтересованных олигархов. В том, что «Шахтер» выиграет поединок на «Шюкрю Сарачоглу», сомнений не возникало. Хотя бы исходя из кадровых потерь соперника, которые впору называть невосполнимыми. И если защитнику сборной Германии Пера Мертезаккера и португальскому нападающему Хуго Алмейде у Томаса Шаафа еще находилась кое-какая замена, то дисквалификация плеймейкера Диего выглядела катастрофой. На этом игроке завязаны все тактические построения современного «Вердера». Как показали события финала Кубка УЕФА, футболисты бременского клуба так и не нашли атакующих вариантов, действуя без Диего. Или плохо искали, чего тоже нельзя исключать. У «Шахтера» перед главным матчем в его истории тоже была одна потеря. Опорный полузащитник Томаш Хюбшман заработал в ответном полуфинальном матче против киевского «Динамо» третье предупреждение и финал автоматически пропускал. Правда, невосполнимой эту потерю не назовешь, хоть чех и считается основным «волнорезом» горняков со времен ухода из команды Анатолия Тимощука. На эту позицию у Луческу имеется, как минимум, два достойных резервиста. Изначально лучшие шансы появиться в стартовом составе были у серба Игора Дуляя. Но оставался еще поляк Мариуш Левандовский, который наверняка находился на подъеме после забитого победного гола в ворота того же «Динамо» в полуфинале Кубка Украины. В итоге румынский наставник дончан остановился на втором варианте. И, как показали дальнейшие события, не ошибся. Левандовский с ролью разрушителя бременского конструктива справился. Хотя справедливости ради стоит заметить, что без Диего там и справляться особо было не с чем. «Шахтер» (Донецк, Украина) – «Вердер» (Бремен, Германия) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: 1:0 – Луис Адриану (25). 1:1 – Налду (35). 2:1 – Жадсон (97). «Шахтер»: Пятов – Срна (к), Кучер, Чигринский, Рац – Илсинью (Гай, 100), Левандовский, Фернандинью, Виллиан – Жадсон (Дуляй, 112) – Луис Адриану (Гладкий, 89). Тренер – Мирча Луческу. «Вердер»: Визе – Фритц (Пасанен, 95), Предль, Налду, Бениш – Фрингс, Бауманн (к), Нимейер (Циолис, 103), Эзил – Писарро, Розенберг (Хант, 77). Тренер – Томас Шааф. Судьи: Кантальехо – Гуадамуро, Перес Дель Паломар (все – Испания). Предупреждения: Срна (57), Левандовский (77), Илсинью (87) – Фрингс (45+1), Фритц (82), Циолис (115), Бениш (120+2). 20 мая. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сарачоглу». Вообще, выставив весьма прогнозируемый состав, Луческу немного видоизменил тактическую схему своей команды. Лидера команды Фернандинью, к которому у «Вердера» наверняка было повышенное внимание, наставник горняков отодвинул немного назад, в помощь Левандовскому. По сути, бразилец исполнял роль второго волнореза, а роль ярко выраженного диспетчера была отдана Жадсону. На острие атаки Луческу опять выставил одного Луиса Адриану. Последний хоть и бездарно провел матчи с «Динамо», но при нынешней бразильской атакующей модели с большим количеством коротких передач и частыми перемещениями выглядит фигурой наиболее оптимальной. Во втором тайме, когда соперник изматывается, вместо Адриану чаще всего выходит мощный Гладкий, способный зацепиться за мяч в штрафной площади либо найти свой шанс во время прострела или отскока. У Томаса Шаафа кадровый выбор был гораздо ограниченнее. Вместо Мертезаккера в центр защиты наставник «Вердера» поставил номинального правого крайнего Предля, а квартет защиников расположил по классической схеме – с крайними Фрингсом (справа) и Эзилом (слева), да двумя опорными Бауманном и Нимейером. При этом молодому немцу с турецкими корнями Месуту Эзилу отводилась особая роль – постоянно смещаться в центр и по возможности брать на себя функции плеймейкера. Забегая наперед, заметим, что эта ниша оказалась для Эзила непосильной. Более того, остановить на фланге острый дуэт Срна – Илсинью Месуту вместе с левым защитником Себастьяном Бенишем не удалось. Собственно, именно левый край защиты немцев в первом тайме трещал по швам. Донецкие бразильцы при поддержке Срны затевали на своем правом фланге такую карусель, что из немецкие визави попросту не знали, куда им бежать. Дополнительной головной боли бременцам додавали перемещения из противоположного края вправо Виллиана. Этот маневр создавал видимость подавляющего численного преимущества горняков. Первый момент дончане потеряли уже на восьмой минуте встречи, когда Жадсон, получив передачу от Илсинью, вывел один на один с Тимом Визе Луиса Адриану. Последнему, чтобы открыть счет в матче, не хватило малости – мяч пролетел рядом с ближней стойкой. Резво начав, горняки в следующей десятиминутке немного сбавили обороты. Трудно сказать, умышленно или «Шахтер» немного потушили проблески конструктива в действиях «Вердера». Так или иначе, получив простор для атак из глубины, горняки одним из таких шансов воспользовались. На 25-й минуте Луис Адриану убежал от Налду и Предля, которые, по всей видимости, не поделили между собой функций, и, выйдя на свидание с Визе, перебросил мяч над плечом немецкого голкипера – 1:0. Забив гол, горняки не скрывали желания продолжить игру на контратаках. Решение в этот раз выглядело вполне логичным, ведь без изюминки, которую в игру бременцев привносит Диего, действия «Вердера» выглядели прогнозируемо. В принципе, дальнейшие события развивались в пользу украинской команды. Но на 35-й минуте прагматичный, казалось, игровой план развалился. Центральный защитник Налду, исполняя штрафной с 35-ти метров, изначально качеству своего удара, наверное, не сильно обрадовался. Но Андрей Пятов неожиданно не сумел взять намертво мяч, пусть немного подкрученный, но пущенный по удобной для вратаря высоте. От перчаток вратаря «сфера» влетела в угол донецких ворот – 1:1. После безобидной ошибки Пятов откровенно занервничал. Пять минут спустя Андрей грубо ошибается на выходе после навеса Фритца справа. Но, к счастью вратаря горняков, Клаудио Писарро пробил мимо, а до того еще и успел толкнуть защитника. В этот момент почему-то вспомнился домашний матч «Шахтера» с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов прошлой осенью. Напомним, тогда горняки тоже вели 1:0, но проиграли после грубых ошибок Пятова на последних минутах встречи. Видимо, с психологией у Андрея что-то не так. Здесь даже подумалось, возможно, Луческу есть резон в перерыве поменять вратаря. Но ведь находящийся в резерве Рустам Худжамов в последнее время совсем не имел игровой практики… В итоге Пятов таки вышел на второй тайм. К его счастью, бременцы с первых минут второй половины не резвились, да и защитники «Шахтера» разгадывали ребусы «Вердера» без проблем. Вообще, вторую половину встречи обе команды провели очень осторожно. При этом немцы выглядели посмелее. Но на завершающей стадии им не хватало той самой «диеговской» изюминки, а порой банального исполнения. Единственный по-настоящему опасный эпизод во второй половине возник на 78-й минуте, когда Эзил навесил со штрафного, а Писарро макушкой сбрасывал мяч в угол. Пятов в этом эпизоде, бесспорно, выручил команду. В заключительные минут десять команды не скрывали, что ждут дополнительного времени. Что-то подобное мы наблюдали две недели назад, когда дожидались свистка об окончании основных 90 минут «Шахтер» и «Динамо». Но, казалось, неотвратимое перечеркнул сольный проход Илсинью. На этот раз подобных проходов не было. Во-первых, потому, что у немцев нет своих Каддури. Во-вторых, Илсинью к окончанию матча откровенно выдохся, поэтому его замена уже в дополнительное время на Алексея Гая выглядела вполне обоснованной. 30 заключительных минут агрессивнее начали горняки. Когда секундная стрелка пошла на второй круг, сильно из-за пределов штрафной площади пробил Дарио Срна. Визе отбил мяч, в общем-то, неудачно, но, к его счастью, Гладкий оказался не в то время не в том месте. Проходит еще минута, как Гладкого неплохой проникающей передачей выводит на ворота Фернандинью. И опять нападающий «Шахтера» замешкался, а потом в агонии еще и едва не травмировал Визе. Зато очередная попытка «Шахтера» оказалась удачной. Срна отдал мяч низом в центр штрафной площади. Там Бауман потерял Жадсона, который пробил пусть и неидеально, но без раздумий. Визе не сумел сложиться – 2:1! А в заключительные мы узнали, для чего Ринат Ахметов приглашал в клуб «Шахтер» Любоша Михела. Для международных связей, конечно. Испанский рефери Медина Кантальехо, проводивший последний матч в своей карьере, в заключительные 15 минут квалифицировал в пользу «Шахтера» сразу несколько спорных эпизодов. В частности, рефери не засчитал гол Писарро на 119-й минуте. Десятью минутами ранее была еще одна спорная ситуация с падением бременца в штрафной «Шахтера». Но и здесь рефери не увидел задержки руками со стороны Чигринского. Что ж, будем считать, что повезло сильнейшим. Кубок УЕФА навечно отправляется в Донецк.