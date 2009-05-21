Посвята каталонії-2. На прощу перед обідом

На східноєвропейських теренах її посестрами можна назвати Матку Боску Ченстоховську (в Польщі) та Остробрамську (в Литві). Близько тисячі років на цю гору йшли пішки із Каталонії та Арагону, інших регіонів теперішньої Іспанії, Португалії, Франції і далі. Йшли молитися дерев’яній статуї Богородиці з дитиною, яка начебто чудесним чином з’явилася в печері в цих горах, після чого тут виник бенедиктинський монастир, який діє й донині. Легенда трохи заплутана, бо статую датують ХІІ століттям, а перші згадки про монастир були ще у 880 році. Проте прочанам це не особливо заважає. Тим більше, що зараз туди можна доїхати автобусом, далі є канатна дорога, і кількість прочан стрімко зросла. Чорну Діву я подивилася знизу – її виставили в соборі аж під склепінням, і до неї внутрішніми сходами й галереями стоїть величезна черга. Щодня о першій годині тут співає хор хлопчиків. Музична школа, яка існує при монастирі, славиться далеко за його межами. Але практично всі її випускники стають музикантами, в ченці ніхто особливо не поспішає. Сюди приїжджають альпіністи, любителі прогулянок гірськими стежками (не ми) й ті, хто цікавиться архітектурним стилем модернізмо (каталонське арт-нуво) та взагалі відродженням каталонської культури. Кажуть, що в ХІХ столітті плеяда митців – поетів, прозаїків, художників та архітекторів – раптом вирішила відродити національну ідентичність, на противагу дедалі більшому поширенню іспанської мови та культури. Їхнім символом також стала гора Монтсеррат, а її химерні заокруглені шпилі дали натхнення Антоні Гауді для створення фантасмагоричного, неймовірного собору Саграда Фамілія. Цю гору ви побачите в будь-якому путівнику Барселоною з рекомендацією поїхати туди на день. Більшість організованих екскурсій присвятять монастирю півдня, а потім повезуть вас іще кудись, про що далі. У монастирі також є несподівано багатий і розмаїтий музей, де серед шумерських таблиць, єгипетських мумій (людини і крокодила), картин імпресіоністів, Пікассо й Далі є також багато інтерпретацій Діви Монтсеррат сучасних художників і скульпторів. Чорною вона називається тому, що статуя – з чорного дерева. Її тут за це прозивають «Мореніта», тобто смуглянка. Монтсеррат – одна з покровительок Каталонії, і на її честь тут називають дівчаток, включно з відомою всім нам Монтсеррат Кабальє. Так-от, помолившись Діві, прочани вирушають додому, а якщо прошене збулося, приходять до монастиря ще раз і приносять Діві щось на згадку, в подяку, до спеціальної каплиці. Судячи з колекції (весільні сукні, одяг для немовлят і фото усміхнених старих людей із ковіньками), просять переважно чоловіка, дитину чи здоров’я для хворих близьких. Хтось поклав українську монетку. Я майже просльозилася від цієї картини. Але мого чоловіка, атеїста, ідея, що люди не контро¬люють своє життя, натомість покладаючись на божество, не дуже проперла. Ми довго сперечалися і, зрештою, дійшли висновку, що я комусь не тому молилася, коли хотіла чоловіка. Або Дарвіну, або й кому гірше. На тім слові ми сіли в машину й поїхали на завод ігристого вина. Екскурсію можна замовити заздалегідь, що я й зробила через туристичну агенцію «Віатор» (viator.com). Турфірм насправді багато, і більшість із них возять туристів основними місцями, куди треба. Але «Віатор» порадив мені, як журналісту, місцеву агенцію ExploreCatalunya.com. Там запропонували кілька екскурсій, зокрема й приватну пішохідну екскурсію Барселоною особисто для мене – її провів дуже милий каталонський хлопець. Перевага їхніх турів у тому, що вони набирають невеликі групи (з нами було ще троє, та іншого разу – двоє людей), возять туристів на крихітному мікроавтобусі, який може дістатися самої верхівки гори, тож не треба стояти в черзі на фунікулер, а після огляду монастиря можна попросити водія Адріана, він же гід, не обідати в казенному монастирському кафетерії зі злобною обслугою, як тисячі інших туристів, а поїхати до характерного місцевого ресторану. Так ми потрапили у «Вінья Нову», популярний, дешевий і мальовничий ресторан серед оливкового гаю (а не серед виноградника, як натякає його назва), з видом на гори. А тепер хай пробачать мені читачі, «заїдені» кризою, але я мушу про це розповісти. Обід із трьох страв – гарбузовий суп із креветками або місцевий салат із ковбасою та аспарагусом на перше, смажена мішана риба, оссо букко чи місцева страва із кролика з куркою на друге, якісь там десерти – ніхто не зміг їх їсти – на третє, чверть літра вина і підсмажений хліб з оливковою олією та часником, натертий помідорами (па ам томаке), і все це коштує €12. Дванадцять. Євро. Із видом на Піренеї. І офіціант ридає, коли щось не доїси, і пропонує замінити страву безкоштовно, і доливає суперового домашнього вина, нещиро перепрошуючи, що воно не дуже смачне. Словом, із екскурсії на завод кави (ігристого вина) марки Кодорніу, основна будівля якого створена за проектом одного зі славетних архітекторів модернізму Джозепа Пуйдж-і-Кадафалка (він же Жузеп Пуч-і-Кадафалк. Окрім карколомної фонетики, у них веселі імена – перше по батькові, друге – по матері). Але після детальних екскурсій заводом «Новий Світ» під Судаком у Криму, де шампанське досі виготовляють традиційним методом, вручну і з любов’ю, дивитися на фальшиві бочки для туристів не хочеться, і на напій індустріального штибу. Особливо розчарована була група російських туристів, які (з нетерпінням) очікували чогось класного й багато, а отримали двічі по півсклянки звичайної шипучки. Але якби ми це знали і нас було п’ятеро-шестеро, ми замовили б собі екскурсію куди завгодно.