Запорожская милиция призналась в применении силы к журналисту

6 июля 2010, 20:11

Руководство Запорожского главка милиции отрицает факт избиения журналиста издания «Фокус», но подтверждает факт применения к нему физической силы. Соответствующие заявления были сделаны сегодня на пресс-конференции начальником ГУ МВД в Запорожской области Владимиром Сербой и замначальником Запорожского главка милиции Виктором Нестеренко, сообщает УНИАН. По словам Нестеренко, физическая сила была применена к Дмитрию Стойкову после того, как он, отреагировал на предупреждение сотрудников милиции о необходимости прекращения правонарушения (распития пива в общественном месте) угрозами в адрес правоохранителей. «Стойков начал оказывать сопротивление сотрудникам милиции - озвучивал угрозы, размахивал руками. В результате, действительно, сотрудники милиции применили физическую силу - одели наручники, посадили в машину и доставили его и второго (Сафонова. – Ред.) в райотдел», - сообщи Нестеренко. При этом он отметил, что ни один из мужчин удостоверения журналиста не предъявлял и показал видео их пребывания в помещении Коммунарского РОВД г. Запорожья, на котором видно, что вещи находились у мужчин, а сами они постоянно пребывали в коридоре райотдела, где находилось еще несколько задержанных. Также журналистам было продемонстрирован фрагмент видеозаписи посещения райотдела милиции медиками, которых сотрудники РОВД вызвали для получения данных о состоянии психически больного задержанного: запись свидетельствует, что Стойков находился в непосредственной близости от медиков, но, имея возможность обратиться к ним за медпомощью, не сделал этого. По словам начальника ГУ МВД в Запорожской области Сербы, информацию о том, что сотрудники милиции якобы побили журналистов, он получил 3 июля - после сообщения дежурного МВД о том, что в киевскую больницу обратился Стойков, у которого были выявлены «сдавленный ушиб правого запястья и ушиб грудной клетки» - повреждения, которые, по его словам, были причинены именно сотрудниками милиции. «Сейчас по данному факту инспекцией по личному составу ГУ МВД в Запорожской области проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в прокуратуру Коммунарского района Запорожья, которая и даст правовую оценку действиям сотрудников милиции», - сообщил Серба. От так же отметил, что «возможно, после выводов прокуратуры будут составлены дополнительные материалы в отношении нарушителей и, возможно, мы направим их в суд, а милиционерам будет дана самая жесткая оценка, в первую очередь за несвоевременный доклад о произошедшем начальнику ГУМВД». Как сообщалось, 5 июля на официальном сайте издания «Фокус» была опубликована информация под заголовком «Фотожурналиста Фокуса избили в запорожской милиции», в которой утверждалось, что в 23:40 2 июля, когда корреспонденты Фокуса Дмитрий Стойков и Евгений Сафонов на Привокзальной площади в Запорожье дожидались поезда в Киев, к ним подъехала машина милиции, из которой вышли сержант и прапорщик ППС, которые, не представившись, сообщили журналистам, что те нарушают закон - пьют пиво в общественном месте - и велели раскрыть свои сумки. «Когда фотожурналист Дмитрий Стойков достал из рюкзака фотоаппарат, сотрудники милиции потребовали спрятать аппаратуру, пригрозив разбить ее о голову Дмитрию. Фотограф не стал прятать камеру, за что патрульные надели на Дмитрия наручники, ударив его головой о капот своего автомобиля. У журналиста стала кружиться голова, он начал терять сознание. Сотрудники ППС бросили его в машину - на пол между передними и задними сиденьями. Журналиста Евгения Сафонова усадили сверху. В Коммунарском РОВД Запорожья один из патрульных завел Стойкова в общественную приемную и велел вытрясти на стол все вещи из рюкзака. На просьбу Дмитрия проводить обыск при свидетелях (в рюкзаке находилась дорогостоящая профессиональная фотоаппаратура) милиционер усадил фотографа на стул и несколько раз ударил кулаком в грудь и в голову», - пишет «Фокус». В информации также утверждалось, что «журналистов продержали в коридоре РОВД более трех часов, после чего выпустили. Все это время журналистам не позволяли пользоваться мобильными телефонами, лишив их возможности связаться с родственниками, редакцией или адвокатом».

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