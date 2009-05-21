«Лучше съесть кирпичину, чем учить Тычину…»

Это не каприз, а горький опыт... Столько раз нам обещали «поднять культуру» – и сформированная из бывших диссидентов власть начала 90-х, и номенклатурщики времен Кучмы, и все оранжевые правители-коалиции. Обещают, убеждают, гневные филиппики произносят – а воз и ныне там. Вот и сейчас, прекрасный по содержанию указ Президента Украины Виктора Ющенко от 22 апреля нынешнего года поневоле вызывает вздох сомнения – хотелось бы, да...



«Можно только поблагодарить Президента...»



Называется указ так: «О некоторых мерах по популяризации классической украинской литературы и сохранению литературного и культурного наследия». Признаем: инициатива нужная, классику нынче забывают, архивы теряются (помните историю с архивом выдающегося переводчика Николая Лукаша, исчезнувшим неизвестно куда, когда никто ничего не расследовал). Упомянутый же указ был издан по инициативе Национальной академии наук Украины (НАНУ). Конкретнее – по настойчивому ходатайству академика Николая Жулинского. «Подозревать что-то в отношении этого указа может разве что сумасшедший, – рассуждает председатель Национального союза писателей Украины, глава Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады, лауреат Национальной премии им. Т.Г.Шевченко Владимир Яворивский. – Суть его гуманистическая: обратить взор людей к нашей классике. Действительно, у нас есть что издавать и переиздавать. Значит, Президента можно только поблагодарить».



В числе вопросов, которые должна рассмотреть НАНУ, – завершение издания многотомной «Библиотеки украинской литературы» (БУЛ) и создание концепции и издание нескольких серий, среди которых интерес вызвало «Эпистолярное наследие украинских классиков». Вспомним, какую популярность приобрел том избранных писем Олеся Гончара: на страницах этой книги открылись истины в отношении многих и ныне живущих, и уже почивших. Созданная в конце советских времен БУЛ была окошком в мир украинской литературы. Но в последнее время выпуски этой серии выходят нечасто и с большими трудностями. Безусловно, без государственной инициативы тут не обойтись. «В этом году будут увеличены расходы на программу «Украинская книга», на библиотеку лауреатов Шевченковской премии, – подтверждает мои опасения Владимир Яворивский. – Я член коллегии Государственного комитета по телевидению и радиовещанию (ГКТРУ), и самый больной вопрос, который мы обсуждаем, – это книгоиздание за государственный счет».



В числе прочего, Президент говорит, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) должна выделить земельные участки в столице под строительство нового корпуса Национальной библиотеки им. В.Вернадского. Думаю, это тема для отдельного материала, но хотелось бы сказать: все, кому в последнее время «повезло» стоять в пробке на Московской площади (где расположена Библиотека Вернадского), согласятся – ведется плотная застройка, и неизвестно, куда приткнуть новый корпус.



Бюджетный ряд



Не стоит лишний раз повторять, насколько нужен такой указ. В Украине отсутствует сеть книгораспространения, нет четкого взаимодействия между субъектами издательского комплекса (издатель – производитель – распространитель), чрезвычайно высокий уровень расходов на изготовление издательской продукции, отсутствуют правила книжной торговли, высокие почтовые и транспортные расходы, государство недофинансирует выпуск книг образовательной и научной тематики. Продолжать перечень ужасов можно еще долго. В свое время – в конце 2007 года – была одобрена так называемая «Концепция возобновления всеукраинской сети книготорговли». Если интересно – просмотрите этот документ, там все беды перечислены. Вывод коллегии звучит неутешительно: «государством практически не используется огромный потенциал отечественной книги для развития украинской государственности и обеспечения стремительного, стратегически оправданного экономического, культурного и социального роста Украины как члена европейского сообщества».



Кстати, упомянутая Концепция предполагаеает создание в течение 2008-2014 гг. каталога «Книг, которые имеются в наличии и печатаются». Подобная сводка - главная предпосылка популяризации украинской классики. Ведь прежде всего должны издать то, чего нет вообще. А как об этом узнать, если единого реестра нет? В советское время издательства были обязаны рассылать экземпляры каждого издания по центральным библиотекам. И в Бибколлекторе точно знали, что есть и чего нет. В середине 90-х система была разрушена. Теперь кто скажет, издавались ли в Украине Тодось Осьмачка, Васыль Барка, Богдан Лепкий, Докия Гуменная, Грицько Чупринка и другие умалчиваемые в советское время классики? Если издавались – то что именно? Вообще же – и, без сомнения, тут Президент в своем указе абсолютно прав – наикратчайшим вариантом было бы просто издать академические полные собрания сочинений. «Классики не хватает катастрофически, особенно классики обработанной, изданной научно, – убеждены братья Капрановы, писатели, директора издательства «Зеленый пес», главные редактора газеты «Друг читателя». – Фактически ни один из классиков у нас не издан в полном собрании, с комментариями, объяснениями – как это делается во всех развитых странах. Бесспорно, этим должно заниматься государство, потому что ни одно частное издательство такую работу не потянет». Скажем, во Франции уже четвертый год в коллекции «Плеяда» продолжается издание полного собрания сочинений Гюстава Флобера – собирают, комментируют и печатают все, вплоть до школьных произведений и записок. Потому что это – сокровище нации.



От разных специалистов можно услышать одну и ту же мысль: необходимо объединить все государственные издательства и типографии в один, скажем, полиграфический концерн, который обслуживал бы исключительно государственные нужды. Оказывается, подобные мысли посещают не только отдельных представителей общественности, но и членов уважаемых коллегий! Вот одна из рекомендаций к действию по упомянутой концепции: «в процессе подготовки проекта предусмотреть интегрирование в единую систему всех издательств, предприятий полиграфии и книгораспространения, которые входят в состав ГАК «Укрвидавполіграфія».



Финансовая сторона вопроса, конечно, самая острая. Когда читаешь такие пассажи: «обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития деятельности Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского на 2005 - 2010 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 года» и «предусмотреть в проектах закона о Государственном бюджете Украины на 2010 и следующие годы расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных этим Указом», возникает ощущение неуверенности. Владимир Яворивский комментирует это так: «Все же это постановление – несвоевременное. Добавить что-то из бюджета в этом году невозможно, все распределено, расписано до копеечки, в план включено даже то, что не будет профинансировано. То есть в этом году уже ничего изменить нельзя, а до следующего года об указе забудут». Забывать об указах – привычное для украинского чиновничества дело. Оптимизма прибавляет разве то, что речь идет о долгосрочных проектах и программах, – можно в этом году предусмотреть на следующие.



Какая конкретная сумма на все это нужна – неизвестно. Согласно, опять же, принятой коллегией ГКТРУ Концепции о внедрении информационно-библиографической системы «Книги, которые имеются в наличии и печатаются» в 2008-2011 году нужно 4,1 млн. грн. Издание одной книжной серии может стоить до (а то и больше!) 1 млн. грн., а уже строить библиотечный корпус и Шевченковский дом можно по разным сметам. «Давно стоит построить в Киеве Шевченковский дом по образцу Пушкинского в России, где было бы собрано все шевченковедение, а не только музей, – комментирует Яворивский. – Но для этого нужно, чтобы была строка в бюджете. Президент должен предложить выделить такую строку парламентариям, а я, как председатель соответствующего комитета, всячески буду способствовать этой инициативе».



«Поскольку дополнительные деньги это постановление не предусматривает, – рассуждают братья Капрановы, – то в переводе на простой человеческий язык это значит, что по программе «Украинская книга» будут печатать преимущественно классику. Следовательно, это просто переориентация тех несчастных 16,2 млн. грн., выделенных в этом году по программе «Украинская книга», на классику. Издательства, издающие не классику, могут «расслабиться». «Нельзя перетягивать канат! – в свою очередь предостерегает Яворивский. – Говорить: давайте издавать только классику, а современная литература – они же пока все живы – пусть подождет. Должен быть баланс. Мы не имеем права метаться. Нужно издавать и Дмитрия Павлычка, и Лину Костенко – сегодняшних, живущих писателей. То есть одним указом этот вопрос не решить».



Класика жанра



К указу Президента можно относиться по-разному. «Классиков нельзя популяризировать указом. По этому поводу у меня оптимизма нет…», – с грустью в голосе говорит «живой классик», поэтесса, писательница, лауреат Национальной премии им. Т.Г.Шевченко Лина Костенко. 23 апреля, во Всемирный день книги (то есть на следующий после обнародования указа день), Лина Васильевна, в частности, рассказала, что думает и об отношении власти к культуре, и об украинской литературе в частности. «Указ хороший. Все правильно: популяризировать надо. Но: кто будет популяризировать? Как? Среди кого? – спрашивала у журналистов автор «Маруси Чурай». – Нужно было с самого начала – еще когда создавалось независимое украинское государство – думать, что у Украины есть литература, что у Украины есть история. Помните, что было в 1991-1993 годах? Писатель должен был быть незаангажированным. Классика? Леся Украинка – лесбиянка, Шевченко – пьяница, шестидесятники – не нужны... И что эти шестидесятники сделали? Ничего не сделали. А мы – мы сделаем новую литературу! И сделали - «укрсучліт» с выразительным звучанием «суч»…»



Указывая на ошибочные шаги в культурной политике, сделанные в истории независимой Украины, Лина Васильевна отметила: «С самого начала нельзя было вводить термин «миф Украины». В сознании нашего населения «миф» – это мифы и легенды Древней Греции. Конечно, для структуралистов это нормальное слово. Но почему-то никто не говорит «миф России, Англии, Франции», почему-то если «миф», так Украины! И теперь в Крыму говорят: «Был большой украинский миф». Все неосторожно сказанное, неосмотрительно сделанное ударило теперь бумерангом по Украине».



Не только Лине Костенко указ кажется несколько химерным. «Я сочувствую классике, – разводит руками президент Ассоциации украинских писателей (АУП), лауреат Национальной премии им. Т.Г.Шевченко Тарас Федюк. – Нет более успешного способа побудить массового читателя «забыть» автора, чем ввести его в школьную программу. Когда дети учат стихотворения, всегда есть элементы принудиловки – тогда и появляются ученические «перлы» типа «Лучше съесть кирпичину, чем учить Тычину». Для меня идеальный вариант – когда писатель хорошо пишет и имеет много поклонников; но поклонники сами предпочитают читать его произведения, ищут их в библиотеках, книжных магазинах. Конечно, все это не отменяет школьную программу. Что бы ни говорили, она будет существовать – и будет существовать классика».



Да, с одной стороны, классики – это те, кого изучают в школьной и вузовской программах. Но не всегда. «Зачастую поистине талантливые авторы оказываются вне классики, – рассказывает Тарас Федюк. – Например, Владимир Свидзинский, которого я очень люблю и который является блестящим лириком, долго находился в забвении, да и теперь – в тени. Хоть его творчество и изучается, все же таким классиком, как Тычина, Рыльский, Сосюра, он не стал». «Иногда к канонам причисляют и случайных людей, – продолжает президент АУП. – Помню, когда я учился в 10 классе, Союз писателей возглавил Юрий Смолич, и его срочно ввели в школьную программу. Учителя растерянно бегали, ища какие-то методические материалы по Смоличу, ученики искали его произведения».



«Все литературные произведения, имеющие непреходящую идейную или художественную ценность для национальной или мировой культуры, должны охраняться, преподаваться в образовательных заведениях всех уровней и издаваться государственными институтами. Иными словами, классическая литература – это все равно что гимн, герб и флаг государства. Без нее и заботы о ней государственность – всего лишь фикция, – убежден писатель и режиссер Александр Денисенко (автор пьесы об интимной жизни классика Тараса Шевченко «Оксана»). – Классическая литература художественно обобщает исторические процессы, персонифицирует и создает национальные архетипы, лежит в основе коллективного подсознательного. А чтение литературного произведения – это пока единственный самый полный способ художественной перцепции и отождествления читателя с героем произведения. Поэтому забывать классику – все равно что забывать себя, родных, друзей, родину и весь мир».



Можно с уверенностью сказать: упомянутый указ Президента - полезная инициатива. Политическая воля есть – если бы она еще и деньгами была подкреплена. Сейчас в Украине очень модно все списывать на кризис: если не хочется деньги выделять, так обязательно кризис виноват, да еще и мировой. И ничего тут не попишешь. Можно согласиться с председателем Союза – указ может остаться только на бумаге, а мы и дальше будем разыскивать классиков на Петровке. Что ж, это даже выгодно, ведь и Лину Костенко, и Тодося Осьмачку, и всех остальных там можно купить на порядок дешевле, чем в магазине.









Лина Костенко, поэтесса, писательница, лауреат Национальной премии им. Т.Г.Шевченко:

{1-} Какое-то время украинская литература еще будет переживать тяжелый кризис. Посмотрите, что делает этот НЕК! Эта «комиссия по соблюдению нравов» увидела что-то непристойное в книге Ульяненко. Возможно, это единственная книга, которую прочитали в комиссии. И что? Теперь все читают – такая вот «популяризация классики». Ульяненко стал классиком, и популяризировать его не надо. И вы прочитаете, и я прочитаю, когда представится возможность. Ну, хорошо, может, там что-то такое у Ульяненко и есть. Но нажмите на определенную кнопку определенного телеканала! Там «клубничка» во всех позах и во всех возможных вариантах. Скажите, пожалуйста, побежит ли после этого среднестатистический подросток читать Ульяненко? Этого комиссия почему-то не видит. Выходит словарь, где сплошняком нецензурные цитаты из украинской литературы – это, мол, хорошо, это расширяет наш языковой горизонт! Извините, но это комедия! На Петровке тиражируют мои произведения, их можно приобрести. Это ведь не из любви и уважения ко мне! Если бы любили-уважали, то спросили бы моего разрешения. Пиратские издания свидетельствуют о моем коммерческом успехе. Без всяких указов. Печатают? Пусть печатают. Если издательство будет иметь на мне убытки, значит, мне не нужно писать.



Виталий Капранов, писатель, директор издательства «Зеленый пес», главный редактор газеты «Друг читателя»:



{2-} Главная цель всех наших акций – так или иначе привлечь внимание общественности и политикума к книге, ее проблемам. Именно поэтому мы выбираем столь нетрадиционные формы – хотим, чтобы нас услышали политики. Жаль, но они не ходят в книжные магазины. «Наукова думка» находится в 300 метрах от Кабмина и Верховной Рады. Спросите – часто ли там бывает кто-то из министров или депутатов? Чтобы попасть на глаза политикам, нужно либо заниматься подхалимажем, чтобы делать нетрадиционные акции, на которые обратят внимание даже они. Наш зеленый «запорожец»-кабриолет люди уже знают, да и политики в машинах разбираются. Этой тактики мы придерживаемся уже лет десять – и, нужно сказать, тактика эта достаточно эффективна. В сессионном зале все чаще стали вспоминать о книгах. Бесспорно, хотелось бы, чтобы политики стали читать. И начинать нужно с простого. Почему? В нашей газете есть рубрика «Нерядовой читатель», в которой мы спрашиваем у известных лиц, в частности и политиков, о том, что они читают. Стандартные ответы – я читаю «Кобзаря», я люблю Достоевского, у меня всегда на столе Библия. Как такой ответ расшифровать? Конечно, человек не читает. Ведь если человек вспоминает произведения школьной программы или такие произведения, как Библия, то это значит, что он не в курсе актуальной литературы. К величайшему сожалению, это касается не только политиков старой школы, но и молодых, которые только пришли в парламент. Книга – это как физкультура. Если смолоду ты был чемпионом Европы, а потом десять лет лежал на диване, то обязательно станешь инвалидом. Так и с книгами. Если в детстве ты прочитал всю Парламентскую библиотеку, а потом десять лет книгу в руках не держал – станешь духовным инвалидом. Поэтому политикам нужно восстанавливать свое чтение с нуля – со сказок. Потому что сказки – это камертон, самые простые ответы на вопрос добра и зла. Это – коренной вопрос нашей политики. Конечно, мы прекрасно понимаем, что политики как не читали, так и не будут читать. Мало того, нам известно, что в большинстве стран политики не читают. Но в других странах политики по крайней мере делают вид, что читают. Почему бы во Всемирный день книги Президенту не выйти, не поздравить народ с праздником и не пригласить всех в книжные магазины, купить друг другу по книге? Думаю, это повысило бы выторг в книжных магазинах в этот день на 10%.