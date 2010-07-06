В Херсоне СБУ обезвредила группу наркоторговцев

Сотрудники Управления СБУ в Херсонской области обезвредили преступную группу, которая наладила канал поставки и сбыта наркотиков в Херсоне. Об этом сообщил руководитель пресс-группы УСБУ в Херсонской области Владимир Слюсаренко, информирует УНИАН. Согласно сообщению, злоумышленники ввозили в Херсон психотропное вещество - метамфетамин. Наркотик изготавливался в подпольной лаборатории в Днепропетровской области, а потом продавался в элитных развлекательных заведениях Херсона. Сотрудники СБУ задержали пятерых членов преступной группировки. У них изъяты наркотики, деньги и четыре единицы холодного оружия. Органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств).