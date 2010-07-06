На Запорожье за вождение в нетрезвом состоянии уволены 7 милиционеров

В Запорожской области с начала года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения уволены 7 сотрудников милиции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Запорожского главка милиции Виктор Нестеренко, информирует УНИАН. По словам Нестеренко, «к своим сотрудникам в случае совершения правонарушений мы относимся намного строже, чем к гражданским лицам. Так, семь сотрудников милиции, которые управляли авто в нетрезвом состоянии, были не только привлечены к административной ответственности, как любой водитель в подобной ситуации, но и уволены из органов внутренних дел».