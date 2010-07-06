Тулеев привлек зарубежных экспертов к решению проблем «Распадской»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев направил личные приглашения ведущим международным экспертам в сфере угольной промышленности с просьбой приехать в Кузбасс и на месте проанализировать ситуацию на шахте «Распадская», сообщает пресс-служба администрации области, передает Newsru.com. «Восстановительные и поисковые работы на шахте осложняются непрекращающимися пожарами, подтоплением ряда выработок шахты. Необходимо проверять выверенные и оптимальные по срокам решения, нужен свежий, «незамыленный» взгляд на проблему. Именно поэтому мы приглашаем экспертов, на данный момент это лучшие из лучших», – цитирует пресс-служба главу региона. Приглашения направлены управляющему директору по добыче полезных ископаемых компании IMC Group Consulting Limited (Великобритания) Джону Уорвику, директору компании WYG and IMC Montan (Канада) Джону Бакараку, британскому эксперту по безопасности Роберту Стивенсону, экспертам из Германии Бернарду Тоннелье и Еве Васмут, российскому эксперту Виктору Соболеву. По информации областного департамента угольной промышленности, получены предварительные согласия всех экспертов.