Сборная Нидерландов становится первым финалистом ЧМ-2010 в ЮАР

Сборная Нидерландов становится первым финалистом Чемпионата мира по футболу 2010 г. в ЮАР, обыграв команду Уругвая со счетом 3:2. В первом тайме шла равная борьба и команды обменялись точными дальними ударами. Отличились капитаны обеих команд: у Нидерландов Джованни ван Бронкхорст на 18-й минуте открыл счет, а у Уругвая Диего Форлан на 41-й минуте счет сравнял, передает РБК-Украина. Во втором тайме Форлан вновь нанес несколько сложных для голкипера ударов по воротам, однако забивали голландцы. Уесли Снайдер на 70-й минуте вывел "оранжевых" вперед, а на 73-й минуте - Арьен Робен забил третий мяч в ворота Фернандо Муслера. Однако Уругвай не сдался и на 91-й минуте Макси Перейра один мяч отквитал. На большее Уругвай не хватило. Для Нидерландов это третий выход в финал Чемпионатов мира. Ранее, в 1974 г. Нидерланды в финале проиграли сборной ФРГ, а в 1978 г. - Аргентине. Завтра, 7 июля, состоится второй полуфинал ЧМ-2010, в котором Германия сыграет с командой Испании. Напомним, что эти команды встречались в финале последнего Чемпионата Европы, и тогда победу праздновала команда Испании со счетом 1:0.