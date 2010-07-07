Минздрав РФ: до 20% семей в России бездетны, одна из причин – аборты

Количество бездетных пар в России достигает 15 – 20%, во многих случаях бездетность – следствие сделанных ранее абортов, сообщила глава департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития Валентина Широкова во время «круглого стола» в Фонде социально-культурных инициатив, передает Utro.ru. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что в России всего лишь 26 млн детей, а в США – 72 млн. Он отметил, что ежегодно количество детей, несмотря на все принимаемые государством меры, сокращается, а реклама абортов повсеместна и очень агрессивна.