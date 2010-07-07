Питон забрался под капот машины, стоящей в пробке в центре Самары

В Самаре двухметровый питон забрался под капот автомобиля Ford Focus, который стоял в пробке на улице Ново-Садовой. Как сообщает Samara163.ru, в окно водителю стали стучать люди и говорить, что к нему в капот лезет змея. Чтобы вытащить питона, спасателям пришлось приподнять машину с помощью специального оборудования, передает Newsru.com. Змея не получила никаких повреждений и ее забрали в зоопарк. По словам специалистов, скорее всего, змея жила у любителей экзотики и сбежала через окно или канализацию.