В Непале задержаны паломники, направлявшиеся на день рождения далай-ламы

Сотни паломников прибыли в индийский город Дхармсала, чтобы отметить 75-летие далай-ламы, сообщает АР. «Я помню свое прошлое и думаю, что не зря прожил эти годы. Даже в таком возрасте я нахожу время для буддистских учений, которые дают мне силу, мир, счастье и здоровье», – сказал далай-лама, передает . Он живет в Дхармсале после изгнания из Тибета в 1959 году, передает Utro.ru. Тем временем, в соседнем Непале задержаны по меньшей мере 22 тибетских паломника. В полиции заявили, что задержанных допросят и отпустят.