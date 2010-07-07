Медиков заставят указывать непатентованные названия лекарств

Министерство здравоохранения намерено обязать медиков указывать в рецептах международные непатентованные названия лекарств с сентября. Об этом в интервью телеканалу ТВі сообщил министр здравоохранения Зиновий Мытник, информируют Українські Новини. Министр признал существование коррупционных схем в отрасли, в том числе и со стороны фармацевтов, которые заинтересовывают докторов выписывать рецепты только на определенные медпрепараты. «С 1 сентября будем внедрять выписку рецептов медиками по непатентованным названиям», - отметил министр. Ранее Мытник говорил, что Минздрав хочет добиться, чтобы в рецепте указывалась международное непатентованное название препарата, чтобы пациенту не навязывали препарат какой-то одной фирмы. По мнению Мытника, тогда пациенту в аптеке будут предлагать 10-12 производителей нужного ему препарата, и он будет иметь выбор. Мытник отметил, что негативно относится к рекламе медпрепаратов на телевидении и выступает за ее запрет. Как сообщалось, премьер-министр Николай Азаров считает проблемой здравоохранения неконтролируемую рекламу лекарств. Минздрав разработал законопроект, предусматривающий обязательное согласование рекламы лекарств, медицинского оборудования, профилактики, диагностики лечения и реабилитации.