На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

На Закарпатье на сегодня объявили штормовое предупреждение: сильные осадки, повышение уровней воды в реках. Об этом сообщила заместитель начальника Закарпатского центра по гидрометеорологии Василина Блох. По ее информации, 7 июля в Закарпатской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Из-за сильных осадков 7-8 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды. «В частности, на притоках рек мы ожидаем повышения до полутора метров над уровнем нуля», - сообщила Блох. Она также добавила, что наибольшее повышение уровней воды от 1,5-2,5 м предусматривается на реке Тисе на участке В.Бычков-Вилок и в нижнем течении Боржавы. Кроме того, при сильных ливнях на малых реках возможны быстротекущие повышения уровней воды, в горах существует угроза образования селей, информирует УНИАН.