В Ялте прогулочный теплоход въехал в причал

В Ялте прогулочный теплоход «Саманта Смит» столкнулся с причалом. Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, столкновение произошло вечером 6 июля в результате выхода из строя реверса двигателя заднего хода. Вследствие происшествия получила травмы и госпитализирована 22-летняя жительница Ялты. Пострадавшая госпитализирована в Ливадийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным МЧС, теплоход принадлежит Ялтинскому торговому порту. Во время столкновения на теплоходе находилось 140 человек, из них 3 члена экипажа и 137 пассажиров, информирует «Сегодня».