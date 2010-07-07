В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму во вторник, продлено на среду, 7 июля, из-за предполагаемых сложных погодных условий. Как сообщили в пресс-службе Крымского управления МЧС, местами на территории полуострова ожидаются сильные ливни, гроза и град. Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду. Возможно повышение уровня воды в реках до одного метра. Тем временем в Красноперекопске на севере Крыма, где из-за ливней в конце июня поднялись грунтовые воды и оказались подтопленными 60 частных домов и 45 огородов, продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации местного уровня. По данным на сегодняшнее утро, остаются подтопленными шесть подворий, информирует УНИАН.