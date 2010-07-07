В Украине продолжают идти дожди

8 июля в Киеве переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами сильный, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса. В Карпатах ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14 градусов. В Моршине ночью кратковременный дождь, местами сильный, днем без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса. В Трускавце ночью кратковременный дождь, местами сильный, днем без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса. В Сваляве ночью сильный кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, днем в отдельных районах град, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус. На юге Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +25...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +26...+31 градус. В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +26...+28 градусов. 7 июля температура воды в Черном и Азовском морях +21...+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.