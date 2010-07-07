Из-за кризиса миллионеров в Украине поубавилось

Кризис сократил число гривневых миллионеров в Украине, сообщает Дело. Так, в прошлом году миллионный доход задекларировало 6,155 тыс. человек, это на 1268 человек меньше, чем в 2008-м. При этом большая часть миллионеров проживает в Киеве – 700 человек, Днепропетровске – 200 и Донецке – 100 человек. «Миллиардных доходов в прошлом году, согласно декларациям, не получил никто», - сказал директор департамента налогообложения физических лиц ГНАУ Степан Дусяк. Несмотря на то, что официальные данные показывают, что в Украине не зафиксировано миллиардных доходов, в рейтинге журнала Forbes самых богатых людей мира есть несколько украинцев, чьи доходы, по информации издания, превышают эту отметку. В ГНАУ объясняют это тем, что журнал дает оценку активов, а не доходов за прошлый год.