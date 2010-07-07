Минтранс хочет построить железную дорогу от Киева до аэропорта «Борисполь»

Министерство транспорта и связи намерено подготовить технико-экономическое обоснование строительства железной дороги из Киева к международному аэропорту «Борисполь». Об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщает Лига. По словам Азарова, в связи с тем, что в 2010 году в аэропорту «Борисполь» будет сдан в эксплуатацию новый терминал D и увеличен пассажиропоток до 8 млн человек в год, возникает проблема строительства дополнительной взлетно-посадочной полосы, а также пассажирского железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом «Борисполь». Минтранссвязи вместе с аэропортом «Борисполь» подготовит ТЭО строительства полосы до 15 августа 2010 года, а железной дороги - до 1 декабря текущего года. Финансирование разработки ТЭО будет осуществляться за счет собственных средств аэропорта.