Коммунисты обвинили румынскую агентуру в разрушении памятника Ленину

Одесский областной комитет Компартии рассматривает акт вандализма - разрушения памятника Ленину, совершенный 28 июня в Рени, - как «акцию румынской агентуры влияния». Об этом говорится в заявлении Одесского областного комитета КПУ, принятом 3 июля, информирует ТСН со ссылкой на пресс-службу партии. «Учитывая, что действия указанной агентуры конечной целью ставят отделение части украинской территории и присоединения ее к Румынии, очевидны действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины, а подобные действия находятся в сфере компетенции СБУ Украины», - сказано в заявлении. В тексте указано, что день вандализма, 28 июня, объявлен «прорумынски настроенным и.о. президента Молдовы (Михая Гимпу. - Ред.) Днем советской оккупации». Отмечается, что он проводит «политику реваншистских политических кругов Румынии, направленную на поглощение Молдовы и восстановления территории Румынии в довоенных границах. Согласно резолюции, подготовка реванша идет уже давно и на территории Украины. Нарушение законодательства, граждане Украины, проживающие на территориях, на которые претендует Румыния, получают румынские паспорта. Из них создается пятая колонна румынской агентуры влияния, которая ведет активную пропаганду в пользу Румынии. Это имеет место и в Ренийском районе Одесской области, говорится в заявлении. Одесский областной комитет КПУ требует от СБУ расследования указанного акта вандализма, выявления и наказания не только непосредственных исполнителей акта, но и его заказчиков. Напомним, в ночь на 29 июня в центральном парке города Рени Одесской области вандалы разрушили памятник Ленину. Неизвестные надели на памятник трос, после чего с помощью машины сорвали его с пьедестала. От статуи на пьедестале остались только ноги.