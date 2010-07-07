«5 канал» разделится надвое

«5 канал» заявил о намерениях создать на своей основе два телевизионных канала. Об этом сообщил глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина. «Мы ознакомились с последними заявлениями руководства «5 канала», где они сказали, что действительно намерены построить на основе «5 канала» два канала, так как этот канал создан двумя телерадиоорганизациями (ТРК «НБМ» и ТРК «Экспресс-Информ». - Ред). То есть мы получили подтверждение того, о чем мы говорили после того скандала, который начался с этим каналом, что якобы кто-то у него забирает какие-то частоты и якобы кто-то намеревается вообще уничтожить вещание «5 канала». Такие намерения у владельца или руководства канала были давно, они сами подали в Нацсовет (Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. – Ред.) заявку о разделении этого канала на два телевизионных канала, поэтому мы готовы рассмотреть этот вопрос и принять соответствующее решение», - сказал руководитель Нацсовета. При этом он напомнил, что вопрос в отношении частот телеканала TВi рассматривается в суде. «Есть суд и как суд решит – Нацсовет выполнит любое решение суда. Будет решение выдать лицензию этому каналу или подтвердить те документы, которые он получил на вещание – пожалуйста, если будет решение о проведении повторного или нового конкурса – мы выполним это решение, если будет какое-то другое решение суда - мы его тоже выполним», - подчеркнул Манжосов. «5 канал» создан совместно двумя телерадиоорганизациями: ООО «ТРК «НБМ» и ООО «ТРК «Экспресс-информ» по соглашению от 1 марта 2003 года на изготовление совместного продукта.