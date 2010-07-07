Возврат к школьной 11-летке – новый эксперимент над детьми

Эксперты считают, что в Украине пока нет условий для обучения детей в возрасте 5 лет, сообщает УНИАН. Такое мнение они высказали в экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина, относительно целесообразности и последствий принятого вчера Верховной Радой Закона «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (об организации учебно-воспитательного процесса)». В институте напоминают, что этим законом парламент вернул 11-летнюю систему обучения в школах. Также законом предусмотрено, что дети в возрасте 5 лет должны обязательно посещать детский сад до поступления в школу. Так, правозащитник Семен Глузман отметил, что любые эксперименты, связанные с детьми, очень опасны. «Я не знаю, что лучше – новые эксперименты от Дмитрия Табачника (нынешнего министра образования. – Ред.) или старые эксперименты от Кременя (экс-министра образования Василия Кременя. – Ред.). Я понимаю одно: это не политические решения вообще должны быть», - сказал он. Правозащитник отметил, что все должно делаться так, чтобы детям было лучше, а не политикам. По его словам, вводить новшества в системе образования нужно очень осторожно и не отменять их с приходом нового правительства или наоборот. В свою очередь, ректор Донецкого открытого университета Сергей Ветров высказал мнение, что правительство и законодатели поступили мудро, приняв решение о возврате к 11-летней системе обучения в школах. «Потому что, с одной стороны, в наших традициях, в том, что наработано, «одиннадцатилетка» – наиболее оптимальный вариант для нашей школы: «двенадцатилетка» – это перебор, десять лет – возвращаться, в принципе, можно было бы, но уже все начало перестраиваться. Но, чтобы удержать европейские стандарты, в которых школьное образование 12 лет чаще всего, был придуман ход – снизу пристроить этот год», - отметил он.