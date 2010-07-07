«1+1» сделает политиков «простыми смертными» в рамках реалити-шоу

В новом сезоне на телеканале «1+1» стартует новый проект «Без мандата» с участием представителей украинского политикума. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили генеральный директор группы компаний «1+1» Александр Ткаченко и продюсер программы «Без мандата» Оксана Кучерова. По словам Ткаченко, осенью телеканал «1+1» запустит необычный для постсоветского пространства телевизионный проект «Без мандата». Канал приглашает представителей украинской политики всех уровней принять участие в этом реалити-шоу. Кучерова рассказала, что суть шоу, идея которого принадлежит одной из британской телекомпаний, заключается в том, что известный украинский политик в течение 5 дней будет жить в обычной украинской семье. При этом первые 2,5 дня политик отказывается от привычного образа жизни, оставляет свое окружение, отказывается от охраны, референтов и помощников и отключает все средства связи с собственным офисом, не использует собственные средства. Он просто будет жить в обычной семье, будет помогать вести хозяйство и решать бытовые проблемы. Потом политик получает назад все свои «рычаги влияния» и будет пытаться решить проблемы семьи, которые не смог решить без «мандата». Что из этого получается - в течение 24 часов в сутки отслеживает съемочная группа канала «1+1». Часовая программа будет выходить в эфир еженедельно. Кучерова заметила, что к участию в проекте будут приглашаться рядовые семьи, у которых есть какие-то бытовые, бюрократические проблемы, требующих решения, например через ЖЭК. «Будем подбирать семьи, где есть даже конфликт с властью, и будет интересно посмотреть, как политик из этой ситуации выпутается», - добавила продюсер программы «Без мандата». По словам Ткаченко, речь идет не о решении глобальных проблем, а об обычных бытовых вопросах, с которыми люди сталкиваются ежедневно. «Поскольку сегодня на многих каналах политики имеют возможность поговорить, мы решили предоставить им уникальную возможность - действовать. Мы считаем, что возможность слугам народа проявить свою храбрость и наконец доказать, что они отвечают делами за вещи, которые они обещают... это реальная политика», - отметил Ткаченко. Руководитель канала заметил, что «1+1» заранее начал промо-кампанию нового проекта, чтобы привлечь как можно большее количество политиков. Так, в пятницу в парламенте соответствующая информация о проекте будет роздана народным депутатам. Как отметили авторы реалити-шоу, на сегодняшний день категорически от участия в проекте отказались лишь два политика - Наталия Витренко и Тарас Чорновил. Большинство политиков выразили заинтересованность, но по тем или иным причинам просили отсрочить свое участие. Среди тех, кто выразил принципиальную заинтересованность: Александра Кужель, Юрий Павленко, Анатолий Гриценко, Юрий Кармазин, Андрей Шевченко, Геннадий Кернес, Евгений Червоненко. Сегодня на канале ожидают ответ от Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Сергея Тигипко и других известных политиков.