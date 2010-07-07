Экс-глава таможни Макаренко сидит вместе с судьей-колядником Зварычем

Экс-руководитель Гостаможслужбы содержится в камере вместе с экс-судьей Игорем Зварычем. Об этом Украинской правде сообщил адвокат Макаренко Юрий Сухов. По его словам, в камере вместе с экс-руководителем таможни находится 6 человек. «Он находится вместе со Зварычем, изменником Родине и тремя бывшими милиционерами, один из которых обвиняется в убийстве и якобы заживо закопал человека», - отметил адвокат. Сухов сообщил, что Макаренко обратился к руководству СИЗО, чтобы его перевели в другую камеру, поскольку бывший милиционер, который обвиняется в убийстве, «не совсем адекватен и создает определенный дискомфорт». Кроме того, адвокат рассказал, что просил следователя показать решение о присвоении делу в отношении экс-главы Гостаможслужбы грифа «секретно». «К сожалению, это решение мы не увидели», - добавил он. «Действующий закон о гостайне говорит о том, что присвоение грифа «секретно» осуществляется только в отношении тех материалов, в которых содержится соответствующая информация», - отметил Сухов. Адвокат заявил, что решение о засекречивании дела Макаренко может быть обжаловано. Напомним, 11 июня глава СБУ Валерий Хорошковский заявил, что СБУ возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании «РосУкрЭнерго» к «Нафтогазу». 23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против Макаренко уголовное дело по факту служебной халатности ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. СБУ вызвала Макаренко 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании «РосУкрЭнерго» и который согласно договору с российским ОАО «Газпром» было продано «Нафтогаза». После допроса Макаренко предъявили постановление о задержании. Печерский районный суд Киева 24 июня вынес постановление об избрании Макаренко меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 2 июля ему было предъявлено обвинение.