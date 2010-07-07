Визит Патриарха Кирилла в Украину начнется с Одессы

Патриарх Кирилл начнет свой визит в Украину с Одессы 20 июля, сообщает Мост-Одесса. В ходе своего визита глава РПЦ посетит Свято-Успенский кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь, освятит Спасо-Преображенский собор, а также побывает в Доме сирот «Жемчужинка» и встретится с общественностью Одессы в Национальном академическом театре оперы и балета. 24 июля Патриарх Кирилл отправится в Днепропетровск, а период с 25-го по 28 июля текущего месяца проведет в Киеве, где возглавит заседание Священного синода Русской православной церкви и торжественный молебен на Владимирской горке. Визит главы РПЦ завершается 28 июля.