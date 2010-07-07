Ющенко дал 220 тысяч гривен на рок-фестиваль

Бывший президент Украины Виктор Ющенко дал 220 тысяч гривен организаторам фестиваля «Мазепа-фест», который пройдет в Полтаве 17-18 июля. Об этом журналистам сообщил организатор фестиваля - народный депутат и председатель Полтавской областной организации «Просвита» Николай Кульчинский, информирует Обком. Сам он смог выделить только 10 тысяч гривень, что составляет 5% от необходимой суммы на проведение фестиваля. Участие в рок-концерте примут музыкальные коллективы из Киева, Харькова, Запорожья, Николаева, Сум, Винницы, Полтавы и других городов Украины.