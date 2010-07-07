Шуфрич предлагает оповещать людей о несчастьях тревожными СМСками

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич предлагает привлечь мобильных операторов к оповещению населения о чрезвычайных ситуациях. С такой инициативой Шуфрич выступил сегодня в ходе совещания по вопросам разработки комплексной государственной противопаводковой программы, сообщает УНИАН. «Это было бы сегодня существенной помощью для людей - предусмотреть возможность использования СМС, договориться с мобильными операторами», - сказал Шуфрич. Министр аргументировал свое предложение тем, что, в частности, во время наводнения многие населенные пункты остались без энергообеспечения, в результате чего не сработала система оповещения о критическом подъеме уровня воды. Кроме того, по его мнению, необходимо также рассмотреть возможности установления автономных звуковых сирен, чтобы даже в случае отключения от электроэнергии люди смогли получить сигнал о необходимости реагирования.