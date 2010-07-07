Украина и Япония планируют создавать наноспутники

Украина и Япония отрабатывают возможности совместного создания наноспутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Как сообщили Интерфакс-Украина в Национальном космическом агентстве Украины, в ходе прошедших на днях в Киеве переговоров руководства украинского космического ведомства с японской делегацией во главе с руководством японской NPO InterCos., стороны подтвердили целесообразность реализации потенциала партнерства в этом сегменте украинско-японского сотрудничества в космической сфере. По итогам переговоров принято решение по отработке возможности предоставления проекту создания наноспутника ДЗЗ статуса официального украинско-японского проекта. Стороны договорились подготовить соответствующее соглашение и подписать его в ходе международной авиакосмической выставки «Авиасвит-XXI», которая пройдет осенью в Киеве. Также достигнута договоренность о том, что украинская сторона рассмотрит возможности расширения состава украинских участников проекта, а также возможность разработки/реализации образовательной программы с взаимным обменом студентами и специалистами. Кроме того, предусмотрено проведение консультаций с украинскими специалистами по вопросам технических характеристик датчиков создаваемого наноспутника ДЗЗ. Сфера ДЗЗ является той сферой космической деятельности, в которой Украина имеет возможность создавать в замкнутом цикле собственные космические средства мониторинга окружающей среды - от разработки до запуска космических аппаратов, использования и интерпретации полученной информации. Вместе с тем сфера ДЗЗ входит в число перспективных направлений развития международного сотрудничества Украины в космической сфере.