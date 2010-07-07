В шахте на Донетчине погиб горняк

В Донецкой области на шахте им. Киселева (ГП «Торезантрацит») погиб горнорабочий 1986 года рождения. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда ЦК ПРУП Александра Погребняка. По его словам, сегодня на шахте имени Киселева в месте завала горной массы на 10-м западном откаточном штреке пласта Н10 был найден без признаков жизни горнорабочий участка вентиляции и техники безопасности 1986 года рождения. По предварительным данным, вчера, 6 июля, вместе с двумя горнорабочими звена горняк выполнял работы по установке перемычки в одной из выработок шахты, работали в первую смену. По окончании смены шахтеры начали выезжать на-гора, двое горняков на поверхность поднялись, а третьего видели только на промежуточной площадке подъема (10 горизонт шахты). «То, что шахтер не поднялся на поверхность, было обнаружено в 23:10. На шахту оперативно было вызвано отделение горноспасателей, которые, обследовав все выработки, обнаружили горняка без признаков жизни», - объяснил Погребняк. Причины смерти шахтера выясняются комиссией специального расследования с участием органов профсоюза.