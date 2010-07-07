В Донецке на субботу анонсировали «ограбление века»

Трое юношей пообещали осуществить и выложить в Интернете видеозапись «ограбления века» в Донецке. Преступление запланировано на 10 июля, сообщает ТСН. В Интернете появился видеоролик, в котором трое молодых людей с чулками на голове обещают осуществить в Донецке ограбление века. Ролик 1 июля разместил на сервисе YouTube пользователь DenDobriyNastoyashiy. На видео трое молодых людей с чулками на голове беззвучно берут из стола листы бумаги с напечатанным на них текстом и показывают их в камеру. В тексте идет речь (на языке оригинала): «Поз-драв-ляем! Вы станете свидетелями уникальных событий. Ровно через 10 дней после публикации этого видео мы совершим в Донецке ограбление века. Весь процесс ограбления мы снимем на видео и выложим в Интернет». В областном СБУ сообщили, что внимательно пересмотрели видеоролик. «Угроз террористического характера видео не содержит. По закону, поиск этих людей - в компетенции МВД», - отметили в СБУ. В МВД Донецкой области отметили, что приняли эту информацию к сведению и начинают расследование. Впрочем, по мнению психологов, ролик может быть просто чьей-то глупой шуткой. «Интернет - место, где молодежь любит устраивать провокации, шутить. Эти трое, наверное, снимут какое-то постановочное ограбление и разместят его, как и обещали», - оптимистично спрогнозировала психолог Ирина Речникова. Даже если видеообращение виртуальных грабителей - шутка, их все равно ждет наказание за хулиганство. Согласно ст. 296, за подобные выходки в лучшем случае их оштрафуют (от 8,5 до 17 тыс. грн), в худшем - лишат воли на срок до 5 лет.