Из-за новоднения на Буковине заражены питьевые колодцы

На Буковине продолжают ликвидировать последствия наводнения. Частично подтопленными остаются 2 населенных пункта, полторы тысячи частных хозяйств и девять жилых домов. Свыше семисот колодцев до сих пор не пригодны к использованию. Состояние воды беспокоит эпидемиологов больше всего. Пока в пострадавших регионах пользоваться колодцами запрещено, сообщают «Подробности». С каждым дождем загрязненных колодцев в Черновицкой области становится больше. Продезинфицировать все санэпидемиологи не могут. Хватает и людей, и реактивов для очистки, но грунтовые воды постоянно поднимаются. И пока спасатели не откачают грязную воду из колодцев, дезинфицировать их нет смысла, уверяют в санэпидемстанции. По словам главного санитарного врача Глыбоцкого района Тодора Немижана, сначала обрабатывают те колодцы, которые были затоплены малыми речками и потоками. На сегодняшний день не откачаны МЧСниками около 250 колодцев. После многочисленных анализов в лаборатории определили - сейчас колодезную воду нельзя не то, что пить - ею опасно даже мыть посуду. Всего в районе подтопило пять сотен колодцев, продезинфицировали уже несколько тысяч. Иногда процедуру приходится повторять по нескольку раз, но дело того стоит. Однако даже после дезинфекции пить из колодца специалисты не рекомендуют. Кипятить нужно и водопроводную воду. Ведь семь систем центрального водоснабжения тоже были подтоплены. Там, где вода до сих пор не соответствует нормам - питьевую привозят цистернами.