Россия передала Польше все материалы по авиакатастрофе под Смоленском

Все материалы, касающиеся расследования авиакатастрофы в Смоленске самолета президента Польши Леха Качиньского, российская сторона передала, сообщил вице-премьер России Сергей Иванов. «Уже больше нечего передавать. Все, что можно было передать - передано», - заявил он, передает «Lenta.ru». Он подчеркнул, что расшифровки переговоров, касающиеся данного дела, уже переданы и польской стороной опубликованы. В то же время, касаясь вопроса завершения следствия по делу об авиакатастрофе, вице-премьер сказал, что этот вопрос находится в ведении «двух независимых органов власти - Следственного комитета и Генпрокуратуры и вмешиваться в их работу я не буду».