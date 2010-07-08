Германия примет двоих заключенных тюрьмы Гуантанамо

Двое заключенных тюрьмы Гуантанамо будут перевезены в Германию, сообщает газета Allgemeine Zeitung. Данное предложение глава МВД земли Рейнланд-Пфальц представил министру внутренних дел страны. Официально данное решение будет принято через две недели. Сегодня состоится пресс-конференция министра внутренних дел ФРГ, посвященная проблеме Гуантанамо, передает Newsru.com. В марте немецкая делегация посетила кубинскую тюрьму, при этом делегаты пообщались с тремя заключенными из Сирии, Палестины и Иордании. Пока не сообщается, войдет ли кто-то из этих людей в число заключенных, перевезенных в Германию.