Разорившийся британец задушил бывшую жену ради наследства

В Британии мужчина, оказавшийся неспособным расплатиться с долгами, задушил бывшую жену ради наследства, пишет The Independent. Пол Крайн, потерявший свой бизнес в Таиланде, пошел на преступление, зная, что бывшая жена в завещании указала его единственным наследником. Общая сумма, которую Крайн намеревался получить, составляла €575 тысяч: этих денег хватило бы, чтобы расплатиться со всеми долгами и начать бизнес заново, передает Utro.ru. В качестве орудия убийства Крайн выбрал шнур от электроприбора, предварительно он привязал женщину к кровати. По его последующему признанию, он решил активно сотрудничать с полицией, чтобы не вызывать подозрений. С той же целью Крайн посылал sms-сообщения на телефон бывшей жены после совершения убийства. Доказать его вину следствию удалось только благодаря анализу ДНК. Супруги Крайн развелись в 1989 году. Пол Крайн женился повторно на своей секретарше. Бывшая жена так и не вышла замуж. В данный момент информация о вердикте по данному делу не сообщается.