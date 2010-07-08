Президент РФ поручил проверить все детские лагеря Краснодарского края

Дмитрий Медведев поручил генпрокурору Юрию Чайке провести проверку организации детского отдыха и соблюдение мер безопасности в лагерях Краснодарского края, в том числе в детском лагере «Азов». Именно там отдыхали дети и работал воспитатель, которые утонули сегодня во время купания в районе Ейской косы. «Президент дал поручение генпрокурору Юрию Чайке проверить организацию детского отдыха и соблюдение мер безопасности как в лагере «Азов», так и остальных лагерях Краснодарского края», – сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, передает Newsru.com. Президент выразил соболезнования семьям погибших детей и воспитателя. По словам Тимаковой, Медведев «поручил губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также оказать необходимую поддержку семьям погибших». Как сообщили сегодня в МЧС, пятеро детей и воспитатель погибли во время купания в районе Ейской косы в Краснодарском крае. Поиски еще одного ребенка продолжаются.