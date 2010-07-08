По факту гибели детей в лагере на Кубани возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Азов». Об этом сообщает «Газета.ru». По данным Следственного комитета при прокуратуре (СКП) России, в воде обнаружены тела воспитателя и пяти детей: двух мальчиков и трех девочек. «Проводится опознание тел погибших, неотложные следственные действия», – сообщили в СКП. «Следствием установлено, что семь воспитателей и около ста детей в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Азов», расположенном в поселке Должанка Ейского района, выехали из лагеря на экскурсию на остров, расположенный в районе Ейской косы. Впоследствии воспитателями, сопровождавшими группу детей, было обнаружено отсутствие коллеги и нескольких подростков», – говорится в сообщении ведомства. По информации ИТАР-ТАСС, спасатели обнаружили тела шестерых детей и воспитателя.