Петербурженка родила на лужайке возле метро

В Петербурге женщина родила мальчика на газоне, неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков», на Товарищеском проспекте. Роды приняли случайные прохожие. Произошло это вчера около полудня, передает «Газета.ru». «Женщина по имени Татьяна не успела дойти до роддома, – рассказали «Газете.Ru» в администрации Невского района Петербурга. Родила прямо на газоне. Принимали роды случайные прохожие – мужчина и женщина. Сейчас роженица вместе с младенцем находятся в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, у них все хорошо». В роддоме говорят, что самочувствие матери и ребенка удовлетворительно несмотря на то, что роды прошли с осложнениями. По некоторым данным, помогавший роженице мужчина – врач по профессии.