Полностью завершены испытания на Бушерской АЭС в Иране

Испытания оборудования на сооружаемой российскими специалистами в Иране Бушерской АЭС полностью завершены, пуск энергоблока состоится в иранском месяце шахривар (23 августа – 22 сентября). Об этом заявил в Бушере руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, слова которого приводит информационное агентство ИРНА. Он заявил: «Сегодня незабываемый день и переломный момент, когда все этапы тестирования, в том числе горячая обкатка реактора, остались позади». Руководитель иранского атомного ведомства выразил благодарность работающему на строительной площадке АЭС в Бушере персоналу. Он подчеркнул, что с началом стадии А4 – проведение ревизии основного оборудования реакторной установки после «горячих» испытаний на номинальных параметрах первого контура – для пуска станции нет никаких препятствий, передает «Lenta.ru».