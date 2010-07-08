В Китае высокопоставленный чиновник приговорен к смертной казни

Бывший вице-президент муниципалитета китайского города Чунцин Вен Цян признан виновным в коррупции, пособничестве криминальным структурам и изнасиловании, пишет «Синьхуа». Доказана его вина по делу о получении взятки в размере $1,76 млн (12 млн юаней), сотрудничестве с преступными организациями и изнасиловании студентки. Его апелляция о смягчении наказания была отклонена, Вен Цян приговорен к смертной казни, передает «Газета.ru». Также осуждены четверо его пособников, включая жену. Сводная сестра бывшего чиновника осуждена на 18 лет за организацию подпольного тотализатора.