В Болливуде снят фильм об Усаме бен Ладене

В Болливуде закончились съемки фильма под названием «Без тебя, бен Ладен» («Tere Bin Laden»). Главный герой картины – молодой журналист, придумавший хитрый план, как попасть в США без визы, передает «Газета.ru». Журналист находит человека, очень похожего на Усаму бен Ладена, и снимает телевизионный сюжет о якобы известном террористе. Видео в момент делает журналиста знаменитым. Дальнейший сюжет фильма не раскрывается, известно только, что он снят в жанре комедии. Премьера состоится в Индии 16 июля.