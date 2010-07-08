В Ираке смертник взорвал себя в толпе паломников

В Багдаде террорист-смертник взорвал себя в толпе паломников. Взрыв прогремел в северной части города, населенной преимущественно суннитами, в то время когда паломники-шииты направлялись к мечети имама Муссы аль-Кадима, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. По уточненным данным, вследствие взрыва погибли по меньшей мере 30 человек. Ранее сообщалось, что в результате действий террориста-смертника погибли 28 человек, 62 получили ранения. В то же время в другой части иракской столицы взрыв фугаса унес жизни 8 человек. По словам сотрудников правопорядка, в результате обоих инцидентов травмы получили более 100 человек.