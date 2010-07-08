За аварийными участками пляжей Севастополя проследит милиция

Оползневые участки пляжей должны быть закрыты для отдыхающих, опасные районы огорожены предупредительными знаками и к наблюдению за обстановкой на них должна быть привлечена милиция, заявил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий Саратов, комментируя произошедший обвал грунта на пляже поселка Кача. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «К сожалению, чтобы привести в порядок побережье, нужны огромные средства, которых сегодня пока нет. В том месте, где произошел обвал, стояли знаки, предупреждающие об опасности, однако некоторые люди игнорировали их, продолжали ставить палатки и купаться. Поэтому дано задание милиции заставлять отдыхающих покидать те места, где может произойти обвал берега», - сказал Валерий Саратов. По предварительным данным, как сообщил глава администрации, жертв нет, однако будут произведены дополнительные проверки, чтобы окончательно убедиться, что никто не пострадал. Кроме того, специалисты, по словам губернатора, должны определить необходимость расчистки места схождения грунта и не приведет ли такая расчистка района оползня к новому процессу схождения грунта. По оценкам специалистов, 4 июля обрушилось около 1000 кубических метров грунта. Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Севастополя, в 2005 году 21 июня в районе поселка Кача на пляж, где находились отдыхающие, сошел оползень скальных и грунтовых пород шириной 30 метров и площадью около 60 квадратных метров. По данным МЧС Крыма, на людей обрушилось около 600 кубических метров скальных пород. В результате инцидента погибла 16-летняя россиянка, жительница Владимирской области. Еще одна гражданка РФ в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.