Нацсовет по теле- и радиовещанию внес изменения в лицензии «1+1» и ТЕТ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 7 июля внес изменения в лицензии ООО «ТРК «Студия 1+1» и ПАТ «Телекомпания ТЕТ», сообщает «Телекритика». «1+1» переоформил состав руководящих органов: вместо трех членов наблюдательного совета (Игоря Коломойского, Адриана Сирбу и Оливера Майстера) стало двое - Игорь Коломойский и Олег Наливайко (президент холдинга «Главред-медиа»). Предыдущий состав наблюдательного совета изменялся, напомним, осенью в 2008 году. Тем временем ТЕТ зафиксировал изменение программной концепции и руководителя - и.о. председателя правления вместо Максима Варламова стал Валерий Гросман. Согласно новой концепции, формат канала из развлекательно-информационного, стал чисто развлекательным. Из эфира исчезли информационно-аналитические и публицистические программы, зато на полчаса больше стало развлекательно-музыкальных программ (12 часов 22 минуты в сутки) и добавилось 6 часов 21 минута в сутки на показ фильмов. Как сообщала «Телекритика», ранее все сотрудники ТЕТ были поставлены в известность о сокращении с 27 августа, связанном с переформатированием канала.