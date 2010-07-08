В Харькове обстреляли наряд ППС

Сегодня ночью в Харькове неизвестные напали на наряд милиции. Как передает ИА «МОСТ-Харьков», эту информацию подтвердили в Центре общественных связей областного МВД. По информации милиции, один милиционер был убит. Нападение на наряд патрульно-постовой службы произошло на улице Ахсарова около 22:30. Как рассказали правоохранители, наряд ППС пытался проверить документы у «подозрительного» прохожего. Но мужчина убежал от милиционеров. Наряд ППС попытался догнать неизвестного, и тот несколько раз выстрелил. Смертельное огнестрельное ранение получил инспектор первой роты полка патрульной службы 1977 года рождения, который работал в милиции с 2003 года. В области объявлен план-перехват «Сирена». По информации МВД, сейчас эксперты проверяют пулю, которой был убит милиционер, на предмет совпадения с оружием, которое использовалось при нападениях на инкассаторов в Харькове в 2001-м, 2004-м, 2005-м и 2009 годах.