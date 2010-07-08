Воспитательница детсада на Полтавщине обворовывала спящих детей

Работники Главного управления Министерства внутренних дел в Полтавской области 7 июля задержали воспитательницу одного из детских садов Полтавы по подозрению в ограблении спящих детей. Об этом Українським Новинам сообщил представитель отдела по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел в области. По его словам, женщина снимала с малышей золотые цепочки и крестики во время дневного сна. Задержанная была ранее судима за кражи и находилась под подпиской о невыезде из Кременчуга. «Однако она уехала в Полтаву, где устроилась воспитателем в детсад. На данный момент нам известно о четырех фактах кражи», — сообщил представитель отдела по связям с общественностью. По его словам, украденные золотые изделия женщина сдавала в ломбард. Ведется следствие.