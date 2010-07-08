Украинскую авиацию возглавит россиянин

Российско-украинское совместное предприятие (СП) «ОАК-Антонов» возглавит гендиректор ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты» Юрий Грудинин, сообщает ТСН. СП будет зарегистрировано в Москве в форме ООО до 1 октября 2010 г., оба партнера - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Антонов» - получат по 50% долей. Нынешний руководитель «Антонов» Александр Кива сможет стать только заместителем создаваемого СП. По данным источников, заместителем Грудинина в СП станет замгенконструктора госпредприятия «Антонов» Александр Кива. СП будет создано на основе «ОАК - Гражданские самолеты». Это подразделение, которое в рамках ОАК должно было заниматься гражданскими проектами корпорации, растеряло большую часть своих полномочий: проект SuperJet до сих пор остается в подразделении боевой авиации, а программа перспективного самолета МС-21 отдана корпорации «Иркут». Ранее СМИ сообщали, что Украина намерена передать России контроль в авиастроительном концерне «Антонов», чтобы получить скидку на газ в 2010 году. 50% + 1 акция компании могут быть переданы ОАК, а взамен «Антонов» получит небольшую долю в российской корпорации.