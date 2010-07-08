Ко дню рождения дончане презентуют Януковичу его лик на фоне Богоматери

Донецк уже подготовил свой презент ко дню рождения Виктора Федоровича, пишет «Сегодня». Так, донецкая мэрия заказала художнице Татьяне Пономаренко-Левераш картину. На протяжении года художница писала портрет главы государства. Он представляет собой картину размером 1 м на 80 см. На портрете изображен сидящий в кресле Янукович, справа от него - флаг Украины, слева – икона Божьей Матери. Картина представляет собой классический парадный портрет и носит название «Наш Президент». Газете удалось выяснить, что сегодня мэр Донецка Александр Лукьянченко заберет готовый заказ у художницы и повезет его в Киев, чтобы презентовать его Президенту завтра утром. Перед вручением портрет поместят в чехол из красного бархата, специально сшитый для этого случая. Чехол украшен золотыми нитками. Ведущую донецкую художницу Татьяну Пономаренко-Левераш называют внештатным художником «Шахтера», она пишет портреты футболистов ФК «Шахтер» и бизнесмена Рината Ахметова.