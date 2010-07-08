На Днепропетровщине рухнула стена исправительной колонии: есть жертвы

В Синельниковской исправительной колонии №94 (Днепропетровская область) поток сильного ливня ночью 7 июля разрушил стену бытового помещения, где находилось 8 осужденных. От полученных травм один из них скончался в больнице, передает Интерфакс-Украина. Как сообщает пресс-служба Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в четверг, вследствие происшествия были травмированы двое осужденных. Им оказали неотложную медицинскую помощь и госпитализировали в специализированный центр экстремальной медицины областной клинической больницы им. И. Мечникова. «Несмотря на принятые меры, один осужденный умер в больнице. Второй после операции находится в реанимационном отделении этого медицинского учреждения», - говорится в сообщении. По данному факту назначено комиссионное расследование. Проводится служебная проверка с участием сотрудников центрального аппарата Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний.