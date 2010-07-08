На Ивано-Франковщине готовятся эвакуировать людей

В Ивано-Франковске готовят гостиницы и школы для возможной эвакуации людей на случай наводнения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, такое решение принято сегодня на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горисполкома, посвященном ситуации в городе в связи с сильными осадками. В работе комиссии приняли участие городской голова Ивано-Франковска Виктор Анашкевичус и его первый заместитель Зиновий Фитель. По результатам первого заседания комиссии было принято решение о снижении до минимального уровня давления холодной воды, которая подается на Ивано-Франковск. Начальнику управления ЖКХ Василию Билыку было дано поручение подготовить гостиницу «Прикарпатье» для возможной эвакуации людей, а начальнику управления образования Михаилу Вересу - подготовить школы для возможной эвакуации людей. Также начальнику городского управления ГУ МЧС в Ивано-Франковской области дано поручение первоочередно направить насосы для откачивания воды в центральной городской клинической больнице и на ул. Полевую, 14. Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций горисполкома ведется работа по организации постов наблюдения за уровнем воды в районе ул. Приречной и села Вовчинец.