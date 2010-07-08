В Тернополе появился памятник Иоанну Павлу II

В Тернополе установили памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II. Участие в его открытии принял архиепископ, митрополит Львовский Римско-католической церкви в Украине Мечислав Мокшицкий. Как сообщил УНИАНу настоятель римско-католического прихода Воскресения Господня Храма Божьего Милосердия и Божьей Неустанной Помощи отец Андрей Малиг, более чем двухметровую фигуру понтифика храму подарил его знакомый из Польши Ежи Пордик. «С февраля эта фигура стояла у нас в храме, а теперь по случаю храмного праздника и 9-летия пребывания Иоанна Павла II в Украине мы установили его скульптуру в одной из внешних ниш храма. К тому же Папа в 1999 году освятил краеугольный камень для нашего храма», – рассказал Малиг. Он добавил, что фигура понтифика не металлическая, а просто окрашена таким образом, что выглядит, как бронзовая. Иоанн Павел II предстает в полный рост, в одной руке он держит жезл-распятие, другой словно благословляет. «Прихожане очень радовались появлению этого памятника. Еще больший подъем будет, когда Иоанна Павла ІІ беатифицируют», – сказал настоятель. Как сообщалось ранее, в 2005 году в Тернополе именем Папы Римского Иоанна Павла IІ назвали площадь на Восточном массиве. В 2008 году бронзовый бюст Папы установили в городе Бережаны Тернопольской области возле римско-католического костела Рождества Девы Марии. Раньше памятники Иоанну Павлу ІІ были открыты во Львове и в Одессе.