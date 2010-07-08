В Украину возвращается жара

9 июля в Киеве переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +11...+16 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов. На севере Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем дождь, местами сильный, кое-где грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +25...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +25...+30 градусов. В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +20...+22 градуса, днем +27...+29 градусов. 8 июля температура воды в Черном и Азовском морях +24...+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.